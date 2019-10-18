Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

52 dakika önce

ESKİŞEHİR'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 2'si açık cezaevi firarisi olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan soruşturma başlatılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen B.A. ve H.Ö.U. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 0.73 gram esrar, 0.42 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:51 Kaynak: DHA
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