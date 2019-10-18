Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 7 gözaltı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5'i kullanıcı, 2'si ise uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde uyuşturucu maddelerinin yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İkisi açık cezaevi firari olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında uyuşturucu sattığı tespit edilen B.A. ve H.Ö.U. ise geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 0.73 gram esrar, 0.42 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve uyuşturucu sattığı belirlenen B.A. ve H.Ö.U. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.