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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 110 polisin katıldığı operasyonda 9 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 323,71 gram metamfetamin, 4,85 gram esrar, 4,31 gram bonzai, 2,71 gram uyuşturucu skunk maddesi ile hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
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