Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82,70 gram bonzai, 13,66 gram skunk, 1 ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir miktar amonyak ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Diğer 5 şüpheli ise 3'ü adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:39 Kaynak: DHA
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