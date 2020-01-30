Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddesi ile hap ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddesi ile hap ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan 8 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 82,70 gram bonzai, 13,66 gram skunk, 1 adet ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir miktar Kimyasal amonyak ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan diğer 5 şüpheliden 3'ü ise adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
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