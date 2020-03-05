Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada skunk ve esrar maddesi ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 8 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11,43 gelen skunk, 0,88 gram ketamin, 0,51 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:31 Kaynak: DHA
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