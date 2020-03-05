Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerilerinde 11,43 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, hassas terazi ve uyuşturucu öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Zanlılardan 6'sı, "Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak"tan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı ise adliyeye sevk edildi.