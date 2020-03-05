Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

7 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerilerinde 11,43 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, hassas terazi ve uyuşturucu öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Zanlılardan 6'sı, "Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak"tan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı
Eskişehir'de ilk kez su samuru görüntülendi Fuhuş operasyonunda yakalanan bir kişide HIV virüsü tespit edildi 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti

Son Dakika Haberleri
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:43:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]