Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polisleriyle birlikte kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Güllük, Kurtuluş, Hayriye, Ömerağa, Yenikent, Fatih, Vişnelik, Zafer, Kırmızıtoprak mahallelerinde bulunan toplam 15 adrese operasyon düzenledi. Takibe alınan 8 şüpheli gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 11,24 gram esrar, 10,17 gram metamfetamin, 0,26 gram bonzai, 1 adet ecstacy, 3 adet tabanca ve 36 adet dolu fişek, 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 6'sı 'uyusturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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