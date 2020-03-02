Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 6,54 gram sentetik uyuşturucu, 3,75 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 6 tablet, hassas terazi, öğütücü aparat, ruhsatsız tüfek ile 11 kartuş ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak"tan haklarında işlem yapılan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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