Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde, 7,33 gram skunk ile 2 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi. 6'sı hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan şüphelilerden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.