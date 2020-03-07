Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
6 saat önce
ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde, 7,33 gram skunk ile 2 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi. 6'sı hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan şüphelilerden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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