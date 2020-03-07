Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde, 7,33 gram skunk ile 2 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi. 6'sı hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan şüphelilerden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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