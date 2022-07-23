Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

23.07.2022 11:04
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu operasyonunda 402 gram metamfetaminle yakalanan Ö.D. tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu operasyonunda 402 gram metamfetaminle yakalanan Ö.D. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının piyasaya uyuşturucu sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tepebaşı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, Ö.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada 402 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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