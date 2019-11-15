Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5,80 gram metamfetamin, 1,95 gram eroin, hassas terazi, tabanca ve 2 şarjör, 8 mermi, pompalı tüfek ve 4 kartuş ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheliden 2'si hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise 'uyuşturucu maddesi ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:05 Kaynak: DHA
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