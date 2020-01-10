Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, takibe aldığı 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9,59 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'uyuşturucu madde ticareti' yapmakla suçlanan kadın şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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