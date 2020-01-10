Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2) - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIEskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ç. adlı kadın, sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ç. adlı kadın, sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
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