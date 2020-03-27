Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Eskişehir Tren Garı'nda durumundan şüphelendiği bir kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 102 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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