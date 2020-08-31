Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karacaşehir Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir bitkisinin yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli R.Y'yi gözaltına alındı.

Şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 33 gram esrar, av tüfeği ile 12 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.