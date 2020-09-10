Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

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