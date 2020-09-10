Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlının üst aramasında 99.5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:01 - Kaynak: AA
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