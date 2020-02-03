Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen V.Ç, Y.A. ve B.E. ile bu şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı belirlenen 11 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda kesici aletler, ruhsatsız av tüfekleri ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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