Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının aracında narkotik madde arama köpeği "Lady" yardımıyla yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin kente getirildiği ihbarı üzerine belirlenen bir aracı kent girişinde durdurdu.

Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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