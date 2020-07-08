Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, zanlıları yakaladı.



Narkotik köpeği "Lady" ile ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 58,43 gram sentetik uyuşturucu, 33,21 gram afyon sakızı, 6,77 gram eroin, 0,91 gram esrar, 1 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.