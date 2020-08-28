Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üst aramasında ve araçta sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:15 - Kaynak: AA
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