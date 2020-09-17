Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliler O.N.E. ile M.Ö'yü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kireç Mahallesi'nde mısır tarlasında kenevir bitkisinin yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eskişehir 'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu

İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu

Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?