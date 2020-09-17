Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kireç Mahallesi'nde mısır tarlasında kenevir bitkisinin yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliler O.N.E. ile M.Ö'yü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilere ait tarlada ekili mısır arasına gizlenmiş vaziyette 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:15 - Kaynak: AA
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