Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve E.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.Y'nin, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Aramada 200,5 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, iki tüfek ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Evde bulunan M.Y. ve E.G'yi gözaltına alan ekipler, narkotik dedektör köpeği "Tetik"le arama yaptı.

Eskişehir 'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

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