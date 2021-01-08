Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Çevrede yapılan araştırmada, araçtan atılan 3 cam kavanoz içerisinde toplam 1 kilo 620 gram toz esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.

Şüpheli M.K'nin kullandığı otomobili Eskişehir girişinde takibe alan ekipler, jandarma uygulama noktasına yaklaştığında, araç içerisinden bir şeylerin atıldığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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