ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Otomobilde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan K.K. ile F.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Araçta, detektör köpeklerinin de yardımıyla yapılan aramada 45,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir- Bursa karayolunda takip ettiği bir otomobili durdurdu.

Eskişehir 'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

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