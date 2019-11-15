Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda 5,8 gram sentetik uyuşturucu, 1,95 gram eroin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek ile 1 balta ele geçirildi.

Zanlılardan 2'si Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından salıverildi.

Sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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