Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda 5,8 gram sentetik uyuşturucu, 1,95 gram eroin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek ile 1 balta ele geçirildi.
Zanlılardan 2'si Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından salıverildi.
Sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.