Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

11.03.2022 10:17
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan C.D. ile Z.T'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 210 gram sentetik uyuşturucu ile 50 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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