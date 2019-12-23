Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 658,44 gram skunk esrar, 54,69 gram esrar, 0,90 gram metamfetamin, 0,70 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 7'si uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.K., T.Ö. ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Eskişehir, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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