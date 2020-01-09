Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarlar doğrultusunda çalışma başlatarak bazı adreslere baskınlar yaptı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 879 gram esrar, 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 0,53 gram sentetik uyuşturucu ve 42 tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen diğer 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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