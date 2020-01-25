Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yanı sıra bu kişilerden uyuşturucu madde temin eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi Yunus Timleri ekipleri, Kırmızıtoprak ve Hoşnudiye mahallelerinde düzenlediği şok uygulamada, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu madde ile sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var 6 yaşındaki Muhammet, Elazığ'a yardım olarak üzerindeki montu bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 18:56:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]