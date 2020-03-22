Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 76,64 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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