Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 76,64 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:18 Kaynak: AA

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