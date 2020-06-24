Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Araçtan atıldığı belirlenen paketlenmiş halde 958 gram sentetik uyuşturucu, ağaçlık alanda narkotik köpeği "Lady"nin de kullanıldığı aramalarda ele geçirildi.

Eskişehir 'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

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