Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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