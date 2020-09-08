Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üst aramasında 159,44 gram sentetik uyuşturucu, 3,18 gram esrar, 6 tablet ile tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:51 - Kaynak: AA
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