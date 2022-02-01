Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 23 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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