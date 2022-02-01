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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

01.02.2022 11:00
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 23 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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