Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

09.03.2022 11:15
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evleri ve eklentilerindeki aramada, 99,58 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile 1 tabanca ve buna ait 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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