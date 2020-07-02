Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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