Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve evlerindeki aramalarda 12,97 gram metamfetamin, 0,67 gram esrar, 0,59 gram sentetik uyuşturucu,1 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.???????
Kaynak: AA
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