Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

17.03.2022 14:56
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir eve baskın yaptı.

Bu adreste yapılan aramada 638 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.İ, R.N.K, Ş.Y. ve O.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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