Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

23.03.2022 09:04
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.B, H.B, Ö.K. ile B.B'ye ait ev ve eklentilerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu hap ile 2 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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