Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 4 kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerini fark ederek kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 4,60 gram metamfetamin, 1,62 gram esrar, 42 sentetik hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Diğer zanlılar ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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