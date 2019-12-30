Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, mutfak aspiratörü, tavan arası ile cips kutusuna saklanmış 743 uyuşturucu hap, 63,72 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 17,58 gram sıvı metamfetamin ile 2,40 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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