Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.