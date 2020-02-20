Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 5 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 140 sentetik uyuşturucu hap, 45,20 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 28,49 gram kokain, 4,74 gram sentetik uyuşturucu hap kırıntısı, 2,71 gram sentetik uyuşturucu, 75 tabanca mermisi, hassas terazi, uyuşturucu öğütücü aparat, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 150 lira, 400 dolar ve 270 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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