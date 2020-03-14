Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe aldı.

Sarısungur jandarma yol güvenlik uygulama noktasında durdurulan araçtaki C.D, G.K, H.G, O.Ö. ile Z.Y'yi yakaladı.

Şüphelilere ait araçta yapılan arama ve kontrollerde 2 gram metamfetamin, 0.3 gram eroin, 2 gram tütünle karışık esrar ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Seyitgazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:04 Kaynak: AA
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