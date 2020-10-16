Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

16.10.2020 10:27
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzeri ve evlerindeki aramalarda, 251,8 gram esrar, 29,81 gram eroin, 1,53 gram sentetik uyuşturucu ile 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı: İlk teklif İran'dan geldi Cephedeki askerleri arkasına bakmadan kaçıyor! Ermenistan, çareyi askeri polis görevlendirmekte buldu Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Çukur'un 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, abisiyle ilgili gerçeği öğreniyor Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu
3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak 3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak         
10:09
Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı         
09:51
Kemal Ademi, Ronaldo'ya meydan okudu: Hazır olduğumda ondan daha yükseğe sıçrayabilirim Kemal Ademi, Ronaldo'ya meydan okudu: Hazır olduğumda ondan daha yükseğe sıçrayabilirim         
09:22
Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı         
09:02
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi         
07:34
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 10:35:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei