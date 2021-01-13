Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

13.01.2021 16:21
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çifteler ilçesine satılmak üzere uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili Mesudiye Mahallesi yakınlarında kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, araçta bulunan zanlılar Ü.Ç, S.Y, Y.S, R.Y. ile S.K'yi gözaltına aldı.

Araç yapılan aramada, 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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