Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, kentte belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin etmek"ten işlem yapıldıktan sonra salıverildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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