Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 87,64 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 11,81 gram sentetik uyuşturucu, 0,44 gram kokain, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Bu kişilerden 6'sı emniyette, "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlının işlemlerininse sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:40 Kaynak: AA

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