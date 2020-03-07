Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 7.33 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile iki öğütücü aparat ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak" suçundan haklarında işlem yapılan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı ise adliyeye sevk edildi.